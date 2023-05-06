"Аякс" не сумел победить в домашнем матче чемпионата Нидерландов
Новости футбола Сегодня, 17:05
Фото: инстаграм "Аякса"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов амстердамский “Аякс” на своем поле сыграл вничью с АЗ из Алкмара со счетом 0:0.
“Аякс”, набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице Эредивизии. АЗ с 61 очком остался на 4-й позиции.
“Аякс” - АЗ - 0:0
“Аякс”: Рульи, Ренш (Санчес, 74), Тимбер, Хато, Альварес, Тейлор, Классен (Консейсау, 74), Кудус (Вейндал, 46), Тадич, Бергвейн, Бробби.
АЗ: Райан, Сугавара, Бекема, Хацидиакос, Керкез, Рейндерс, Класи, Мейнанс, Одгор (Лахдо, 40), ван Бредероде, Павлидис.
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