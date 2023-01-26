"Аякс" не сумел обыграть аутсайдера чемпионата Нидерландов

В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов “Аякс” на своем поле сыграл вничью с “Волендамом” со счетом 1:1.

На 59-й минуте счет открыл Дамон Мирани, но в конце равновесие восстановил Мохаммед Кудус.

“Аякс”, набрав 34 очка, остался на пятом месте в турнирной таблице Эредивизии. “Волендам” с 13 очками поднялся на 16-ю позицию.

"Аякс" - "Волендам" - 1:1 (0:0)

Голы: Мирани, 59 - 0:1, Кудус, 80 - 1:1

"Аякс": Рульи, Ренс (Лукка, 76), Тимбер, Бейсси (Кудус, 60), Альварес, Классен, Тейлор, Бергейс, Тадич, Бробби, Бергвейн (Консейсау, 60).

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