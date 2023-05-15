"Аякс" назвал "Баварии" цену на мексиканца Альвареса

Амстердамский “Аякс” определился с ценой на мексиканского защитника Эдсона Альвареса, которым интересуется мюнхенская “Бавария”, сообщает журналист Марк Вервей в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб хочет получить за футболиста не менее 50 миллионов евро. Стоит отметить, что игроком также интересуется дортмундская “Боруссия”.

В нынешнем сезоне 25-летний Альварес провел за “Аякс” 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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