"Аякс" нацелился на чемпиона мира-2022

“Аякс” проявляет интерес к аргентинскому вратарю “Вильярреала” Херонимо Рульи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, голландский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. Аргентинец может достаться амстердцам по сниженной цене, так как его контракт с “подводниками”истекает летом 2024 года. Рульи стал чемпионом мира-2022, но не сыграл на турнира ни одного матча.

В нынешнем сезоне 30-летний Рульи провел за “Вильярреал” 14 матчей и пропустил 10 голов.

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