Аякс нашел кандидата на должность главного тренера

Одно из возможных решений для поста главного тренера в команде "Аякс" может быть помощник тренера в "Манчестер Юнайтед" Митчелл ван дер Гааг.

По информации The Athletic, информация о кандидатуре 51-летнего специалиста поступила от Луи ван Гала. Однако руководство клуба понимает, что ван дер Гааг является ключевым членом команды тен Хага в "Юнайтед", и его уход из клуба может быть сложной задачей.

Ван дер Гааг работал с молодежной командой "Аякса" с 2019 по 2021 год, а затем перешел в первую команду под руководством тен Хага. Они переехали на "Олд Траффорд" перед сезоном 2022/2023 и имеют контракт до 2025 года.

"Аякс" в этом сезоне столкнулся с худшим стартом в истории клуба. После шести матчей команда Мориса Стайна занимает 16-е место с пятью очками.

Кроме того, "Аякс" потерпел три поражения подряд в Эредивизии впервые с апреля 1999 года.