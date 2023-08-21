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Аякс может помочь Трубину стать основным вратарем Бенфики

Новости футбола Сегодня, 07:00
Аякс может помочь Трубину стать основным вратарем Бенфики Фото: инстаграм Одиссеаса Влаходимоса/Автор неизвестен

Амстердамский “Аякс” проявляет интерес к вратарю лиссабонской “Бенфики” и сборной Греции Одиссеасу Влаходимосу, сообщает FootballTransfers.

По сведениям источника, голландский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. Тренерский штаб “Аякса” рассматривает кандидатуру грека в качестве замены аргентинскому вратарю Херонимо Рульи, который выбыл из строя на несколько месяцев из-за травмы плеча. Если трансфер Влаходимоса состоится, то основным вратарем “Бенфики” может стать украинец Анатолий Трубин, который перешел в португальский клуб некоторое время назад из донецкого “Шахтера” за 10 миллионов евро.

29-летний Влаходимос выступает за “Бенфику” с лета 2018 года. Он перешел в клуб из Лиссабона из греческого “Панатинаикоса”. Сумма трансфера составила два миллиона 400 тысяч евро. Всего он провел за клуб 225 матчей во всех турнирах и пропустил 217 голов. В 94 матчах он не пропускал голов. В составе “Бенфики” Влаходимос два раза становился чемпионом Португалии в сезонах-2018/19, 2022/23, а также завоевал Суперкубок Португалии в 2019 году.

Влаходимос с 2018 года играет за сборную Греции. Всего он провел за греческую национальную команду 33 матча и пропустил 23 гола.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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