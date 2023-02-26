"Аякс" и ПСВ одержали победы в чемпионате Нидерландов

Состоялись два матча 23-го тура чемпионата Нидерландов. “Аякс” на выезде обыграл “Витесс” со счетом 2:1, ПСВ дома победил “Твенте” - 3:1.

“Витесс” - “Аякс” - 1:2 (1:1)

Голы: ван Гинкел, 30 - 1:0, Классен, 32 - 1:1, Альварес, 54 - 1:2

“Аякс”: Рульи, Ренс, Тимбер, Вейндал (Хато, 80), Альварес, Бергейс (Бейсси, 46), Тейлор, Классен, Кудус, Тадич, Бергвейн (Бробби, 73).

ПСВ - “Твенте” - 3:1 (1:0)

Голы: Силва, 9 - 1:0, Мисидьян, 47 - 1:1, де Йонг, 57 - 2:1, Симонс, 74 - 3:1

ПСВ: Бенитес, Мвене, Рамальо, Брэнтуэйт, Мауро Жуниор, Симонс (Тиль, 87), Верман (Сайбари, 86), Сангаре, Бакайоко (ван Анхольт, 63), де Йонг, Силва (Гутьеррес, 77).

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