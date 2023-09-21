EN EN NG NG
Главная Новости Аякс и Марсель выдали голевую феерию в Лиге Европы

Аякс и Марсель выдали голевую феерию в Лиге Европы

Новости футбола Сегодня, 17:06
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Аякс и Марсель выдали голевую феерию в Лиге Европы Аякс и Марсель выдали голевую феерию в Лиге Европы

На Йохан Кройф Арене состоялся первый тур Лиги Европы между Аяксом и Марселем в группе В.

Аякс быстро забил два гола, на девятой минуте голом отличился Боржес, а на 20-й Бергейс. Однако Марсель довольно быстро сократил отставание. На 23-й минуте Джонатан Клаус стал автором гола. Более того, еще в первом тайме Марсель сравнял, стараниями Обамеянга.

На старте второго тайма Аякс снова забил и вышел вперед. На 52-й минуте Кеннет Тейлор воспользовался голевой передачей Боржеса. Вот только нидерландцы снова не смогли удержать преимущество. Обамеянг оформил дубль на 78-й минуте, Марсель еще раз отыграл отставание.

Как бы команды ни старались, но больше никто в матче так и не забил. Команды выдали голевую феерию и сыграли вничью 3:3.

Лига Европы. Первый тур. Группа Б

"Аякс" - "Марсель" - 3:3
Голы: 1:0 – 9 Боржес, 2:0 – 20 Бергейс, 2:1 – 23 Клаусс, 2:2 – 38 Обамеянг, 3:2 – 52 Тейлор, 3:3 – 78 Обамеянг

Связанные команды и лиги
Аякс Марсель Лига Европы
Популярные новости
Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола Новости футбола Сегодня, 04:34 Руководство Шахтера обвинило ФИФА в разрушении украинского футбола
Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом Новости футбола Сегодня, 02:43 Анчелотти рассказал о сложном матче Реала с Унионом
Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов Новости футбола Сегодня, 01:00 Мюллер вошел в "клуб" Роналду и Касильяса в Лиге чемпионов
Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме Новости футбола Вчера, 23:52 Интер Майами разгромил соперника, Месси заменили в первом тайме
Модрич может стать одноклубником Месси Новости футбола Вчера, 02:30 Модрич может стать одноклубником Месси
ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство Новости футбола 15 сен 2023, 01:00 ФОТО. 46-летний Роналдо принял христианство
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:10 Вест Хэм одерживает волевую победу, Брайтон терпит домашнее поражение : результаты Лиги Конференций Новости футбола Сегодня, 17:06 Аякс и Марсель выдали голевую феерию в Лиге Европы Новости футбола Сегодня, 15:59 Невероятный камбэк. Команда Боснии и Герцоговины отыгралась с 0:3 в матче с АЗ Новости футбола Сегодня, 15:02 Легия сенсационно побеждает Астон Вилу Новости футбола Сегодня, 14:48 Ливерпуль и Рома начинают новый сезон Лиги Европы с победы Новости футбола Сегодня, 14:08 Тотенхэм начал переговоры с Соном по поводу нового контракта Новости футбола Сегодня, 13:18 Жозе Моуринью считает, что Рома не проиграла финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 12:10 В Баварии ответили на заявление главы Тоттенхэма Леви о возможном возвращении Кейна Новости футбола Сегодня, 11:11 Манчестер Юнайтед пропускает более трех голов уже три матча подряд Новости футбола Сегодня, 09:45 Жоау Канселу поделился своими эмоциями от перехода в Барселону
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Салернитана - Фрозиноне 22 сентября 2023 года Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Люнгбю - Вайле 22 сентября 2023 года Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Аль-Наср - Аль-Ахли 22 сентября 2023 года Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Штутгарт - Дармштадт 22 сентября 2023 года Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Лечче - Дженоа 22 сентября 2023 года Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Бирмингем - КПР 22 сентября 2023 года Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Монако - Ницца 22 сентября 2023 года Футбол 22 сен 2023 Прогноз на матч Алавес - Атлетик 22 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Ливингстон - Селтик 22 сентября 2023 года Футбол 23 сен 2023 Прогноз на матч Милан - Верона 23 сентября 2023 года