Аякс и Марсель выдали голевую феерию в Лиге Европы

На Йохан Кройф Арене состоялся первый тур Лиги Европы между Аяксом и Марселем в группе В.

Аякс быстро забил два гола, на девятой минуте голом отличился Боржес, а на 20-й Бергейс. Однако Марсель довольно быстро сократил отставание. На 23-й минуте Джонатан Клаус стал автором гола. Более того, еще в первом тайме Марсель сравнял, стараниями Обамеянга.

На старте второго тайма Аякс снова забил и вышел вперед. На 52-й минуте Кеннет Тейлор воспользовался голевой передачей Боржеса. Вот только нидерландцы снова не смогли удержать преимущество. Обамеянг оформил дубль на 78-й минуте, Марсель еще раз отыграл отставание.

Как бы команды ни старались, но больше никто в матче так и не забил. Команды выдали голевую феерию и сыграли вничью 3:3.

Лига Европы. Первый тур. Группа Б

"Аякс" - "Марсель" - 3:3

Голы: 1:0 – 9 Боржес, 2:0 – 20 Бергейс, 2:1 – 23 Клаусс, 2:2 – 38 Обамеянг, 3:2 – 52 Тейлор, 3:3 – 78 Обамеянг