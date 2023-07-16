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Автомобиль Лионеля Месси едва не устроил масштабное ДТП в США

Новости футбола Сегодня, 09:30
Автомобиль Лионеля Месси едва не устроил масштабное ДТП в США Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Автомобиль нападающего “Интер Майами” и сборной Аргентины Лионеля Месси едва не устроил масштабную дорожную аварию в США, сообщает твиттер FCB Albiceleste.

По сведениям источника, машина проигнорировала красный сигнал светофора и выехала на оживленный перекресток. ДТП удалось избежать лишь благодаря тому, что другие автомобили успели затормозить. Неизвестно, кто был за рулем автомобиля Месси, он сам или водитель.

Напомним, что 35-летний Месси перешел в “Интер Майами” на правах свободного агента. Стороны заключили контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Условия контракта не разглашаются, но известно, что Месси стал самым высокооплачиваемым игроком в североамериканской лиге MLS.

35-летний Месси ранее выступал за “Барселону” и “Пари Сен-Жермен”. За каталонский клуб он провел 778 матчей во всех турнирах, забил 672 гола и отдал 303 результативные передачи. За ПСЖ он сыграл 75 матчей, забил 32 гола и отдал 35 результативных передач. Месси является 10-кратным чемпионом Испании и 2-кратным чемпионом Франции, 7-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 1-кратный обладатель Кубка Франции, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель Клубного чемпионата мира.

Месси с 2005 года играет за сборную Аргентины. Всего он провел за аргентинскую национальную команду 175 матчей, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач, а также получил девять желтых и две красные карточки.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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