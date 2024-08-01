Австралия выиграла золотую медаль в эстафете вольным стилем и установила олимпийский рекорд

На Олимпийских играх 2024 прошел финал эстафеты по плаванию вольным стилем на 400 метров среди женщин. Восемь стран соревновались за золотые награды.

Сборная Австралии показала лучший результат среди всех команд - 7:38.08 минуты. Более того австралийки смогли установить новый Олимпийский рекорд. На втором месте финишировали представители США, которые показали 7:40.86 минуты. тройку лидеров замкнула команда Китая со временем - 7:40.86 минуты.

Также, в этот день, 17-летняя канадка установила олимпийский рекорд в плавании на 200 метров баттерфляем. Она преодолела дистанцию 2.03,03 минуты.

Кроме этого, легендарная американская гимнастка Симона Байл стала олимпийской чемпионкой в самой престижной в спортивной гимнастике дисциплине - индивидуальном многоборье.

Напомним, что французский пловец Леон Маршан выиграл уже три золотые награды и трижды установил новые олимпийские рекорды.