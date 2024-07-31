Австралийка Джессика Фокс стала самой титулованной спортсменкой в гребном слаломе на Олимпиадах

На Олимпийских играх в Париже завершился финал в гребном слаломе на каноэ-одиночках среди женщин.

Золотую медаль завоевала спортсменка из Австралии Джессика Фокс, которая не оставила шансов соперницам.

Теперь Джесс самая титулованная спортсменка в гребном слаломе. В ее активе уже 6 олимпийских медалей и третья золотая. Также в ее активе две “бронзы” и “серебро” на Олимпийских играх.

Ранее Фокс завоевала “золото” в соревнованиях по женскому гребному слалому на байдарках-одиночках на Олимпиаде-2024.

Второе место для Германии в гребном слаломе завоевала Елена Лилик. “Бронза” у Эви Лейбфарт из США.

GOLDEN MOMENT! 🥇



Jess Fox clinches #gold for Australia in canoe slalom women's canoe!



She is now the most decorated athlete in canoe slalom with a total of 6 Olympic medals!! 💪@AUSOlympicTeam | @planetcanoe | #Canoeslalom#Paris2024 | #Samsung | #TogetherforTomorrow pic.twitter.com/1f4dhOQxXT — The Olympic Games (@Olympics) July 31, 2024