"Атлетико" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны"

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к полузащитнику лондонского “Челси”и сборной Франции Нголо Канте, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, испанский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с “аристократами”. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что французом интересуется “Барселона".

В данный момент 31-летний Канте восстанавливается после травмы. В нынешнем сезоне он провел всего два матча.

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