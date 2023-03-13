"Атлетико" вырвал победу над командой Цыганкова

В матче 25-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на выезде обыграл “Жирону” со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Альваро Мората. Украинский полузащитник хозяев Виктор Цыганков провел на поле 87 минут, но не отметился результативными действиями.

“Атлетико”, набрав 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Жирона” с 30 очками осталась на 12-й позиции.

“Жирона” – “Атлетико” - 0:1 (0:0)

Гол: Мората, 90+4 - 0:1

“Жирона”: Гассанига, Мартинес, Давид Лопес, Буэно, Мигель Гутьеррес, Цыганков (Тони Вилья, 87), Рикельме, Ромеу (Мартин, 75), Гарсия (Фернандес, 64), Алеиш Гарсия (Эспиноса, 87), Кастельянос (Стуани, 75).

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Сауль, 76), Коке (Витцель, 81), Лемар (Корреа, 62), Льоренте (Де Поль, 62), Гризманн, Депай (Мората, 62).

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