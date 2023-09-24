Атлетико в мадридском дерби обыграл Реал

На Эстадио Ванда Метрополитано в мадридском дерби сошлись Атлетико и Реал. Встреча состоялась в рамках шестого тура испанской Ла Лиги. Команды подошли к этому матчу в разной игровой форме. Реал добыл пять побед в стартовых пяти матчах, а Атлетико набрал всего семь очков за четыре игры в новом чемпионате.

Но именно хозяева сумели реализовать свой первый же опасный момент у чужих ворот. Альваро Мората откликнулся на подачу Самуэля Лино с левого фланга и головой отправил мяч мимо Кепы. Кстати, Мората является воспитанником Реала, в составе которого успел провести несколько хороших сезонов.

Через 15 минут Атлетико удвоил преимущество. Антуан Гризманн с близкого расстояния замкнул прострел Сауля Ньигеса. Ближе к концу первого тайма Реал отквитал один мяч. Тони Кроосу удался хороший удар из-за пределов штрафной площадки. А в самом начале второй половины встречи дубль оформил Мората, который после подачи Ньигеса головой отправил мяч в сетку — 3:1.

В попытках отыграться, Реал так и не сумел больше изменить счет на табло.

Атлетико — Реал — 3:1.

Голы: 1:0 — Мората 4, 2:0 — Гризманн, 2:1 — Кроос 35, 3:1 — Мората 46.

Отметим, что это первое поражение Реала в сезоне. Атлетико поднялся на пятую позицию, а на вершине Ла Лиги тандем каталонских клубов.