"Атлетико" уверенно победил аутсайдера Ла Лиги

В матче 15-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на своем поле обыграл “Эльче” со счетом 2:0.

Победу мадридскому клубу принесли голы Жоау Феликса и Альваро Мораты.

“Атлетико”, набрав 27 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Эльче” с 4 очками остался на последнем, 20-м месте.

“Атлетико” – “Эльче” - 2:0 (0:0)

Голы: Феликс, 56 - 1:0, Мората, 74 - 2:0

“Атлетико”: Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Льоренте, Карраско (Регилон, 57), Кондогбиа, Барриос (Коке, 79), Гризманн (Сауль, 79), Мората, Жоау Феликс (Лемар, 66).

“Эльче”: Бадия, Паласиос (Моренте, 83), Бигас, Верду, Диего Гонсалес, Клерк, Маскарель, Гути (Кина, 83), Милья (Фидель, 83), Рохер Марти (Понсе, 69), Бойе (Кольядо, 69).

Удаления: Верду (45), Эрмосо (53), Кина (90).

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