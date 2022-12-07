"Атлетико" установил невероятную цену на Жоау Феликса

Мадридский “Атлетико” готов продать португальского нападающего Жоау Феликса, но хочет получить за него 140 миллионов евро, сообщает Relevo.

По сведениям источника, испанский клуб хочет полностью компенсировать затраты на футболиста, который был куплен в 2019 году у “Бенфики” за 127 миллионов евро. Интерес к португальцу проявляют “Арсенал”, “Бавария”, ПСЖ и “Челси”.

В нынешнем сезоне 23-летний Феликс провел за “Атлетико” и сборную Португалии 22 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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