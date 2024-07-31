Атлетико продвигается в переговорах со вторым бомбардиром Ла Лиги прошлого сезона

Атлетико Мадрид продвигается в переговорах со вторым бомбардиром Ла Лиги прошлого сезона Алесандром Серлотом.

Как сообщает Фабрицио Романо, мадридцы переключились на форварда Вильярреала после того, как не удалось договориться с Артемом Довбиком из Жироны.

Отмечается, что на данном этапе стороны обсуждают условия личного контракта.

В прошлом сезоне 28-летний Серлот стал вторым бомбардиром чемпионата Испании, забив 23 гола в 34 матчах Ла Лиги.

Контракт норвежца с Вильярреалом рассчитан до 2028 года. Трансфермаркт оценивает нападающего в 25 миллионов евро. Форвард забил 18 голов в 53 матчах за национальную сборную Норвегии.

Ранее сообщалось, что Атлетико близок к тому, чтобы подписать полузащитника Челси и сборной Англии.