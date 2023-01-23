"Атлетико" продлил контракт с экс-талантом "Реала"

Пресс-служба “Атлетико” на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузашитником Пабло Барриосом.

Новое соглашение между футболистом и мадридским клубом будет действовать до лета 2028 года.

19-летний Барриос является воспитанником “Реала”. В “Атлетико” он перешел летом 2018 года. Всего он провел за “матрасников” восемь матчей и забил два гола. Сыграл три матча за юношескую сборную Испании U19.

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