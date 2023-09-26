Атлетико предлагал Фелиша Ман Сити и МЮ перед его трансфером в Барсу

Нападающий Жоау Фелиш этой осенью мог выступать за один из топ-клубов Манчестера. Об этом заявил бывший вингер сборной Португалии и Атлетико Мадрид Паулу Футре.

“Когда я услышал, что Фелиш хочет перейти в Барселону, у меня начался шок, который длится до сегодня, - сообщил Футре в комментарии Cadena Ser. - Я позвонил Хорхе Мендешу, и он мне сказал, что провел переговоры с Манчестер Юнайтед касательно трансфера Жоау. Мы долго спорили с ним. Я проверил эту информацию, потому что у меня есть друзья в МЮ, и это оказалось правдой. Позже он также общался с Манчестер Сити, и это также было правдой”.

“То, что произошло между Жоау Фелишем и Диего Симеоне, это нормально. Ненормально то, что феноменальные тренеры знали, что Фелиш гений, но он был никому не нужен. Ни Артета, ни Гвардиола, ни Клопп. Единственная команда, которая хотела его подписать, оказалась Астон Вилла. Жоау сказал “нет”, когда в начале июля было достигнуто соглашение между клубами”.

Напомним, что во время летнего трансферного окна Жоау Фелиш заявил, что мечтает играть за Барселону. Каталонский клуб воспользовался этим и арендовал португальского таланта.

23-летний Фелиш уже сыграл за Барселону 4 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.