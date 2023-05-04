"Атлетико" повторил рекорд 75-летней давности

Вчера вечером “Атлетико” выиграл в матче чемпионата Испании у "Кадиса№ со счетом 5:1.

Тремя днями ранее “матрасники” уничтожили “Вальядолид” со счетом 5:2.

По данным статистов, это четвертый раз в истории, когда “Атлетико” забил пять или более голов в двух матчах Ла Лиги подряд.

В последний раз это произошло в 1948 году.