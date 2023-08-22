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Атлетико потребовал за Родриго Де Пауля огромную сумму

Новости футбола Сегодня, 01:00
Атлетико потребовал за Родриго Де Пауля огромную сумму Фото: инстаграм Родриго Де Пауля/Автор неизвестен

Мадридский “Атлетико” хочет получить огромную сумму за аргентинского полузащитника Родриго Де Пауля, которым интересуется “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб не горит большим желанием расставаться с футболистом, но может согласиться продать его за 80-90 миллионов евро. При этом сам аргентинец не заинтересован в переходе в саудовский клуб, несмотря на то, что ему могут предложить очень выгодные условия личного контракта. Ранее сообщалось, что “Аль-Ахли” предложил за игрока 32 миллиона евро.

29-летний де Пауль выступает за “Атлетико” с лета 2021 года. Он перешел в испанский клуб из итальянского “Удинезе”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мадрида 88 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 гола.

Де Пауль с 2018 года играет за сборную Аргентины. Всего за аргентинскую национальную команду он провел 54 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач, а также получил восемь желтых карточек. В составе сборной Аргентины де Пауль становился чемпионом мира в 2022 году, выиграл Финилиссиму-2022, а также стал победителем Кубка Америки в 2021 году.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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