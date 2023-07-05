"Атлетико" подписал топ-защитника

Пресс-служба мадридского “Атлетико” на официальном сайте объявила о переходе защитника сборной Турции Чаглара Сёюнджю.

Футболист достался испанскому клубу бесплатно, так как являлся свободным агентом. Стороны подписали контракт до лета 2027 года.

Последним клубом 27-летнего Сёюнджю был “Лестер”. Всего он провел за английский клуб 132 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за “Атлынорду” и “Фрайбург”. За сборную Турции сыграл 53 матча, забил два гола и отдал две результативные передачи. Обладатель Кубка Англии сезона-2020/2021, обладатель Суперкубка Англии-2021.

Сёюнджю в 2021 году принял участие в чемпионате Европы. Футболист сыграл в матчах против Италии (0:3), Уэльса (0:2) и Швейцарии (1:3). Сборная Турции проиграла все три матча и не сумела выйти в плей-офф.

В минувшем сезоне “Атлетико” финишировал на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Таким образом, мадридский клуб завоевал прямую путевку в групповой турнир Лиги чемпионов сезона-2023/2024.