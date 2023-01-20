“Атлетико” подписал Депая (фото)
Новости футбола Сегодня, 09:06
Фото: твиттер Атлетико/Автор неизвестен
“Атлетико” подписал нападающего “Барселоны” Мемфиса Депая.
Об этом сообщает пресс-служба клуба из Мадрида.
Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.
За игрока сборной Нидерландов “Атлетико” заплатил в районе 3-4 миллионов евро.
В текущем сезоне Депай провел за каталонский клуб 4 матча, в которых забил один гол.
Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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