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“Атлетико” подписал Депая (фото)

Новости футбола Сегодня, 09:06
Фото: твиттер Атлетико/Автор неизвестен Фото: твиттер Атлетико/Автор неизвестен

“Атлетико” подписал нападающего “Барселоны” Мемфиса Депая.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Мадрида.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.

За игрока сборной Нидерландов “Атлетико” заплатил в районе 3-4 миллионов евро.

В текущем сезоне Депай провел за каталонский клуб 4 матча, в которых забил один гол.

эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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