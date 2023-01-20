“Атлетико” подписал Депая (фото)

“Атлетико” подписал нападающего “Барселоны” Мемфиса Депая.

Об этом сообщает пресс-служба клуба из Мадрида.

Соглашение с 28-летним футболистом рассчитано на 2,5 года.

За игрока сборной Нидерландов “Атлетико” заплатил в районе 3-4 миллионов евро.

В текущем сезоне Депай провел за каталонский клуб 4 матча, в которых забил один гол.