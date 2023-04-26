"Атлетико" одержал волевую победу в Ла Лиге

В матче 31-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на своем поле обыграл “Мальорку” со счетом 3:1.

В первом тайме счет открыл защитник гостей Матия Настасич, но во второй половине победу хозяевам принесли голы Родриго Де Поля, Альваро Мораты и Янника Карраско.

“Атлетико”, набрав 63 очков, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с 40 очками осталась на 11-й позиции.

“Атлетико” – “Мальорка” - 3:1 (1:1)

Голы: Настасич, 20 - 0:1, Де Поль, 45 - 1:1, Мората, 47 - 2:1, Карраско, 77 - 3:1

“Атлетико”: Грбич, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Карраско, Коке (Кондогбиа, 79), Де Поль (Сауль, 63), Лемар (Барриос, 63), Гризманн, Мората (Корреа, 79).

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Настасич (Санчес, 46), Хаджикадунич, Копете, Коста, Дани Родригес, Морланес (Ндиайе, 56), Баба, Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 56), Пратс (Мурики, 55).

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