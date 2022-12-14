"Атлетико" одержал волевую победу над клубом второго дивизиона
Новости футбола Сегодня, 13:59
Мадридский “Атлетико” в товарищеском матче обыграл клуб Сегунды “Понферрадину” со счетом 4:2.
Победу “матрасникам” принесли голы дубль Карлоса Мартина, голы Рейнилдо Мандавы и Альберто Морено. У соперника дубль сделал Эриберто Тавареш.
“Понферрадина” - “Атлетико” - 2:4 (1:0)
Голы: Тавареш, 31 - 1:0, Тавареш, 55 - 2:0, Мандава, 76 - 2:1, Морено, 80 - 2:2, Мартин, 83 - 2:3, Мартин, 86 - 2:4
“Атлетико”: Облак, Мандава, Эрмосо (Фелипе, 64), Савич (Костис, 78), Ролдан (Морено, 64), Кондогбия (Гисмера, 64), Мартин, Барриос, Лемар (Регилон, 46), Карраско (Бри, 79), Гонсалес (Сауль, 46).
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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