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"Атлетико" одержал победу в домашнем матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 15:15
"Атлетико" одержал победу в домашнем матче Ла Лиги Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 37-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на своем поле обыграл “Реал Сосьедад” со счетом 2:1.

Победу мадридскому клубу принесли голы Антуана Гризманна и Науэля Молины. У гостей гол забил Александр Серлот.

“Атлетико”, набрав 76 очков, гарантировал себе третье место в Ла Лиги. “Реал Сосьедад” с 68 очками занимает четвертое место и гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов.

“Атлетико” – “Реал Сосьедад” - 2:1 (1:0)
Голы: Гризманн, 37 - 1:0, Молина, 73 - 2:0, Серлот, 88 - 2:1

“Атлетико”: Грбич, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Регилон (Корреа, 70), Сауль, Карраско, Коке, Де Поль (Барриос, 81), Гризманн.

Реал Сосьедад”: Ремиро, Элустондо (Горосабель, 59), Ле Норман, Субельдия, Муньос, Кубо (Фернандес, 71), Ильярраменди (Чо, 71), Мерино (Мендес, 59), Субименди, Серлот, Ойарсабаль (Барренечеа, 59).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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