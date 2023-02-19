"Атлетико" одержал победу в дерби "атлетов"

В матче 22-го тура чемпионата Испании мадридский “Атлетико" на своем поле обыграл бильбаоский “Атлетик” со счетом 1:0.

Единственный гол забил Антуан Гризманн.

“Атлетико”, набрав 41 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 32 очками остался на седьмой позиции.

“Атлетико” – “Атлетик” - 1:0 (0:0)

Гол: Гризманн, 73 - 1:0

“Атлетико”: Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Рейнилду, Льоренте, Сауль, Карраско (Депай, 72), Коке, Де Поль (Барриос, 59), Гризманн, Корреа (Мората, 59).

“Атлетик”: Агирресабала, Де Маркос, Йерай Альварес (Паредес, 84), Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия (Саррага, 69), Весга, Сансет (Рауль Гарсия, 84), Муниаин (Гурусета, 68), Уильямс, Уильямс (Беренгер, 84).

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