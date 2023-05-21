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"Атлетико" одержал победу с крупным счетом в матче Ла Лиги

Новости футбола Сегодня, 12:35
"Атлетико" одержал победу с крупным счетом в матче Ла Лиги Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Испании мадридский “Атлетико" на своем поле разгромил “Осасуну” из Памплоны со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли голы Янника Феррейры Карраско, Сауля Ньигеса и Анхеля Корреа.

“Атлетико”, набрав 72 очка, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. “Осасуна” с 47 очками осталась на девятом месте.

“Атлетико” – “Осасуна” - 3:0 (1:0)
Голы: Карраско, 44 - 1:0, Сауль, 62 - 2:0, Корреа, 82 - 3:0

“Атлетико”: Грбич, Молина, Хименес, Эрмосо, Витцель, Карраско, Коке, Сауль, Де Поль, Гризманн, Мората (Корреа, 46).

“Осасуна”: Эррера, Пенья (Ибаньес, 68), Аридане, Давид Гарсия, Санчес, Торро (Муньос, 75), Монкайола, Орос, Рубен Гарсия (Барха, 68), Чими Авила (Хуан Крус, 46), Будимир (Кике Гарсия, 68).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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