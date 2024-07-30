Атлетико очень близок к тому, чтобы подписать полузащитника Челси и сборной Англии

Из-за проблем с финансовым фейр-плей Челси вынужден продавать футболистов, чтобы иметь возможность усиливать состав новыми игроками. И все идет к тому, тчто этим летом лондонцев покинет их центральный полузащитник Конор Галлахер.

Как сообщает Фабрицио Романо, Челси и Атлетико вступили в прямые переговоры о трансфере Галлахера. За переход английского футболиста мадридцы заплатят от 35 до 40 миллионов евро.

Контракт Галлахера с Челси истекает летом 2025 года, поэтому он будет вынужден покинуть родной клуб, несмотря на то, что он хотел остаться.

Первые контакты между Челси и Атлетико состоялись еще в мае, но именно сейчас клубы как никогда близки к соглашению.

Галлахер – воспитанник Челси. В минувшем сезоне на его счету 5 голов и 7 ассистов в 37 матчах английской Премьер-лиги. Ранее “синие” отдавали Галлахера в оренду Кристал Пэлас, Вест Бромвичу, Чарльтону и Суонси Сити.