"Атлетико" объявил о переходе легенды "Челси"

Пресс-служба мадридского “Атлетико” на официальном сайте объявила о переходе 33-летнего испанского защитника Сесара Аспиликуэты.

Футболист являлся свободным агентом и поэтому достался мадридскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2024 года.

Последним клубом Аспиликуэты был “Челси”, за который он выступал с 2012 года. Он перешел в английский клуб из “Марселя”. Сумма трансфера составила 8,8 миллионов евро. Всего он провел за “аристократов” 508 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 56 результативных передач. Ранее он также играл за “Осасуну”. Аспиликуэта выступает за сборную Испании с 2013 года. За национальную команду он сыграл 44 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Аспиликуэта в составе “Челси” дважды становился чемпионом Англии, один раз выиграл Кубок Англии, один раз стал победителем Кубка английской лиги, однажды стал победителем Лиги чемпионов, 2 раза выиграл Лигу Европы, один раз завоевал Суперкубок УЕФА, однажды стал победителем Клубного чемпионата мира.