"Атлетико" назвал "Челси" цену выкупа Феликса

Мадридский “Атлетико” назвал лондонскому “Челси” цену, за которую можно выкупить португальского нападающего Жоау Феликса, сообщает Relevo.

По сведениям источника, изначально испанский клуб оценивал футболиста в 140 миллионов евро, но теперь готов продать его лондонцам за 100 миллионов. Такое снижение стало возможным благодаря тому, что “Челси” арендовал футболиста на полгода за 11 миллионов евро, а также полностью выплачивает его зарплату.

23-летний Феликс перешел в “Челси” в январе 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за “аристократов” два матча и забил один гол. Его контракт с “Атлетико” действует до лета 2027 года.

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