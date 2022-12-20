"Атлетико" назвал "Арсеналу" цену на бразильца Кунью

Мадридский “Атлетико” определился с ценой на бразильского нападающего Матеуса Кунью, сообщает Goal.

По сведениям источника, испанский клуб хочет получить за футболиста более 30 миллионов евро. Интерес к бразильцу проявляют “Арсенал”, “Лидс” и “Вулверхэмптон”. Отступные в контракте игрока составляют 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Кунья провел за “Атлетико” 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Президент ПСЖ высказался о будущем Месси и Мбаппе.