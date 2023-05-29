"Атлетико" нацелился на полузащитника ПСЖ

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к полузащитнику “Пари Сен-Жермен” и сборной Испании Карлосу Солеру, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб хочет арендовать футболиста на год с правом последующего выкупа. Парижане могут согласиться отпустить игрока, так как у него не удалось проявить себя в Париже.

В нынешнем сезоне 26-летний Солер провел за ПСЖ 37 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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