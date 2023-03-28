"Атлетико" нашел замену Симеоне в Серии А

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к главному тренеру “Аталанты” Джан Пьеро Гасперини, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, руководство испанского клуба рассматривает кандидатуру итальянского специалиста в качестве возможной замены аргентинцу Диего Симеоне, который может покинуть команду летом.

65-летний Гасперини тренирует “Аталанту” с 2016 года. Ранее он возглавлял “Кротоне”, “Дженоа”, “Интер”, “Палермо” и вновь “Дженоа”.

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