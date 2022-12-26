"Атлетико" нашел усиление атаки в Ла Лиге

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к нападающему севильскому “Бетиса” Борхе Иглесиасу, сообщает Marca.

По сведениям источника, “матрасники” рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Иглесиас в составе “Атлетико” может заменить бразильца Матеуса Кунью, который перешел в “Вулверхэмптон”.

В нынешнем сезоне 29-летний Иглесиас провел за “Бетис” 17 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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