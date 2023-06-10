"Атлетико" нашел нового забивного форварда

Форвард Сантьяго Хименес, выступающий за “Фейеноорд”, может покинуть чемпионат Нидерландов.

Как пишет инсайдер Экрем Конур, он получил предложение продолжить карьеру в топ-клубе испанской Ла Лиги.

В услугах молодого игрока заинтересовал мадридский “Атлетико”, который собирается попытаться заполучить его в текущее трансферное окно.

Хименес в прошлом сезоне сыграл в 45 матчах за “Фейеноорд”, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи.