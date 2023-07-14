"Атлетико" может усилиться полузащитником сборной Японии

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к полузащитнику сборной Японии Даити Камаде, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с подписанием 26-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Японец является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются “Милан” и “Наполи”.

Последним клубом Камады был франкфуртский “Айнтрахт”, за который он выступал с 2017 по 2023 год. Всего он провел за немецкий клуб 179 матчей во всех турнирах, забил 40 голов и отдал 33 результативные передачи. В составе клуба из Франкфурта японец становился победителем Лиги Европы в сезоне-2021/2022, а также выиграл Кубок Германии в сезоне-2017/2018. Ранее он также играл за “Саган Тосу” и “Сент-Трюйден".

Камада с 2019 года играл за сборную Японии. Всего он провел за японскую национальную команду 29 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач, а также получил две желтые карточки.