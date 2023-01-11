"Атлетико" может усилиться экс-форвардом "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 14:42
Фото: инстаграм Обамеянга/Автор неизвестен
“Атлетико” проявляет интерес к габонскому нападающему “Челси” Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Evening Standard.
По сведениям источника, “матрасники” рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферноенко. В составе “Атлетико” африканец может заменить португальского форварда Жоау Феликса, который перешел в “Челси” на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Обамеянг хочет вернуться в “Барселону”.
33-летний Обамеянг перешел в “Челси” из “Барселоны” летом 2022 года за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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