"Атлетико" может усилиться экс-форвардом "Барселоны"

“Атлетико” проявляет интерес к габонскому нападающему “Челси” Пьеру-Эмерику Обамеянгу, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, “матрасники” рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферноенко. В составе “Атлетико” африканец может заменить португальского форварда Жоау Феликса, который перешел в “Челси” на правах аренды.

Ранее сообщалось, что Обамеянг хочет вернуться в “Барселону”.

33-летний Обамеянг перешел в “Челси” из “Барселоны” летом 2022 года за 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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