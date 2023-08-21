Атлетико может продать чемпиона мира в Саудовскую Аравию

Саудовский “Аль-Ахли” проявляет интерес к центральному полузащитнику мадридского “Атлетико” и сборной Аргентины Родриго де Паулю, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, представители клуба из Саудовской Аравии уже начали переговоры с “матрасниками”. Аргентинец заинтересован в переходе и поэтому его агент также участвует в переговорах. “Аль-Ахли” принял решение купить де Пауля после того, как не сумел приобрести полузащитника “Наполи” и сборной Польши Петра Зелиньски.

29-летний де Пауль выступает за “Атлетико” с лета 2021 года. Он перешел в испанский клуб из итальянского “Удинезе”. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Всего он провел за клуб из Мадрида 88 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 гола.

Де Пауль с 2018 года играет за сборную Аргентины. Всего за аргентинскую национальную команду он провел 54 матча, забил два гола и отдал восемь результативных передач, а также получил восемь желтых карточек. В составе сборной Аргентины де Пауль становился чемпионом мира в 2022 году, выиграл Финилиссиму-2022, а также стал победителем Кубка Америки в 2021 году.