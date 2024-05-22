Атлетико Мадрид и Мемфис Депай решили не продолжать сотрудничество

Атлетико Мадрид решили не продлевать сотрудничество с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболист покинет клуб в статусе свободного агента. Атлетико не будет активировал пункт о продлении контракта еще на один год. Мемфис Депай покинет клуб и уже начал искать новые варианты для себя.

Напомним, что Атлетико Мадрид думает над подписанием нападающего Артема Довбика из Жироны или Александра Сорлота из Вильярреала. Как известно, Мадрид уже давно следит за Сорлотом, однако заинтересовался им именно сейчас, потому что он проводит самый результативный сезон в карьере. Довбик рассматривается как игрок-открытие чемпионата.

К слову, опытный защитник Атлетико Мадрид Стефан Савич открыт к изменениям в карьере. Черногорский защитник может покинуть Мадрид летом, несмотря на недавнее продление контракта с клубом до июня 2025 года.