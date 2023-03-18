"Атлетико" крупно выиграл в матче Ла Лиги

В матче 26-го тура чемпионата Испании “Атлетико” на своем поле разгромил “Валенсию” со счетом 3:0.

Победу мадридскому клубу принесли голы Антуана Гризманна, Янника Карраско и Жозе Лемара.

“Атлетико”, набрав 51 очко, занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 26 очками осталась на 17-й позиции.

“Атлетико” – “Валенсия” - 3:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 23 - 1:0, Карраско, 49 - 2:0, Лемар, 67 - 3:0

“Атлетико”: Облак, Молина, Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско (Корреа, 70), Коке (Витцель, 77), Де Поль (Лемар, 64), Льоренте (Барриос, 70), Гризманн, Депай (Мората, 64).

“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя (Лино, 63), Фулькье, Джемерт, Озкаджар, Гайя, Гильямон, Нико Гонсалес (Алмейда, 71), Муса (Мориба, 63), Дуро (Кавани, 71), Клюйверт (Кастильехо, 77).

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