"Атлетико" интересуется полузащитниками "Барселоны" и ПСЖ

“Атлетико” намерен усилить позицию центрального полузащитника в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям источника, мадридский клуб проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику “Барселоны” Франку Кессье и итальянскому хавбеку “Пари Сен-Жермен” Марко Верратти.

В завершившемся сезоне 26-летний Кессье провел за “Барселону” 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативных передач. 30-летний Верратти отдал одну голевую передачу в 38 матчах за ПСЖ.