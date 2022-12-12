"Атлетико" и "Тоттенхэм" поборются за защитника "Интера"

Мадридский "Атлетико" и лондонский "Тоттенхэм" проявляют интерес к голландскому защитнику миланского "Интера" Стефану де Врею, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, испанский и английский клубы намерены воспользоваться тем, что контракт игрока с миланцами истекает следующим летом. Таким образом, голландец может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 30-летний де Врей провел за “Интер” и сборную Нидерландов 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.

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