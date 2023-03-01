"Атлетико" и "Ливерпуль" вышли в 1/4 финала Юношеской Лиги чемпионов

Завершились два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. “Атлетико” разгромил “Генк” со счетом 4:1, “Ливерпуль” в серии пенальти победил “Порту”.

“Атлетико” Испания - “Генк” Бельгия - 4:1 (4:0)

Голы: Ниньо, 4 (с пенальти) - 1:0, Райхани, 28 - 2:0, Сантамария, 31 - 3:0, Боньяр, 39 - 4:0, Диас, 59 (автогол) - 4:1

“Атлетико”: Итурбе, Гонсалес (Мбомио, 58), Морено, Костис, Боньяр (Диас, 58), Торрес (Гомес, 80), Хисмера, Сантамария, Эль-Джебари, Райхани (Дения, 58), Ниньо (Диас, 73).

“Генк”: Шамбаре, Ромменс, Конголо (Мирисола, 76), Аль-Мазиани, Кайседо, Бангура, Карецас, Акпан (Свертс, 46), Нуоцци (Ротундо, 46), Декрессон (Да Коста, 88), Мартенс (Арабаджи, 46).

“Ливерпуль” Англия - “Порту” Португалия - 1:1 (0:1), по пенальти - 6:5

Голы: Мейрелеш, 8 (с пенальти) - 0:1, Фрауэндорф, 54 - 1:1

“Ливерпуль”: Дэвис, Скэнлон, Джонас, Маклафлин-Майлс, Дэвидсон, Корнесс, Стивенсон, Кумас (Даннс, 63), Кларк, Фрауэндорф (Хон, 82), Доак.

“Порту”: Рибейру, Браш, Виньяш (Гомеш, 59), Рибейру, Феррейра (Диас, 90+3), Фернандеш, Пиреш (Регал, 88), Оливейра (Гомеш, 59), Канде, Мейрелеш, Монтейру (Родригеш, 90+3).

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