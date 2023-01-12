"Атлетико" хочет приобрести защитника "МЮ"

Защитник “Манчестер Юнайтед” Виктор Линделеф попал в сферу интересов мадридского “Атлетико”.

Как пишет инсайдер Фабрицио Романо, переговоры по поводу потенциального трансфера 28-летнего шведа продолжаются уже несколько недель.

На первом этапе испанцы получили отказ, так как “МЮ” не собирается продавать игрока, контракт которого рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне Линделеф сыграл в 13 матчах во всех соревнованиях.