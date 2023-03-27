"Атлетико" хочет переманить хавбека "Реала"

“Атлетико” проявляет интерес к полузащитнику “Реала" Дани Себальосу, сообщает Marca.

По сведениям источника, “матрасники” рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт со “сливочными”. Таким образом, хавбек может перейти в другой клуб бесплатно. Себальос хотел бы остаться в “Реале”, но клуб пока не предложил ему новое соглашение.

В нынешнем сезоне 26-летний Себальос провел за “Реал” 31 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

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