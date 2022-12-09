"Атлетико" хочет купить защитника сборной Хорватии

“Атлетико” проявляет интерес к хорватскому защитнику “Селтика” Йосипу Юрановичу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер “матрасников” Диего Симеоне.

В нынешнем сезоне 27-летний Юранович провел за “Селтик" и сборную Хорватии 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 мая 2026 года.

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