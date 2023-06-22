"Атлетико" хочет купить защитника "Милана"

Мадридский “Атлетико" проявляет интерес к защитнику “Милана” и сборной Франции Тео Эрнандесу, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Итальянцы не хотят расставаться с французом, но могут продать его за 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуется “Манчестер Юнайтед”.

Стоит отметить, что Эрнандес выступал за “Атлетико” с 2015 по 2017 год, но не сыграл ни одного матча за основную команду.

В нынешнем сезоне 25-летний Эрнандес провел за “Милан” 45 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.