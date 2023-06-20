"Атлетико" хочет купить сына обладателя "Золотого мяча"
Новости футбола Сегодня, 17:42
Фото: инстаграм Тимоти Веа/Автор неизвестен
Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к нападающему “Лилля”и сборной США Тимоти Веа, сообщает Diario AS.
По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста летнее трансферное окно. Сам игрок не против присоединиться к “матрасникам”.
23-летний Веа является сыном Джорджа Веа, который в 1995 году стал обладателем “Золотого мяча”. В нынешнем сезоне форвард провел за “Лилль” 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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