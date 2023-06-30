"Атлетико" хочет купить легенду "Челси"

Мадридский “Атлетико” проявляет интерес к защитнику лондонского “Челси” и сборной Испании Сезару Аспиликуэте, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста, несмотря на то, что ранее он согласовал условия личного контракта с миланским “Интером”.

33-летний Аспиликуэта выступает за “Челси” с 2012 года. В минувшем сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.